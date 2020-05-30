Юрий Лоза вмешался в спор Пригожина и Шнурова

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Певец и композитор Юрий Лоза вмешался в спор Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова касательно бедственного положения звезд во время самоизоляции. Свой ответ арист опубликовал в Facebook.

По словам музыканта, помощь на данный момент требуется всем, не только звездам шоу-бизнеса. Поддержку стоит проявлять еще и по отношению к простым людям.

Кроме того, Юрий Лоза прокомментировал слова Пригожина о роспуске коллективов. Сам исполнитель уже давно предупредил своих подопечных, что в один момент может настать ситуация, когда он будет не в силах обеспечить их работой. Лоза считает, что жаловаться на карантин звездам не стоит. У всех есть руки и ноги, поэтому они могут попробовать на себе другие профессии, например, курьеров или таксистов.