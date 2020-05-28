Мать Семенович создала музей имени дочери

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Мать экс-солистки «Блестящих» создала на даче маленький музей имени дочери. В нем можно увидеть спортивные кубки Анны Семенович, вырезки из журналов, посвященные ей, игрушки артистки и многие другие вещи.

Певица в последние несколько месяцев примерно соблюдала режим самоизоляции, как и многие россияне. Как только же у нее появилась возможность, Семенович тут же отправилась к родителям на дачу. Там ее ждал сюрприз - звезда узнала, что мать уже давно создала музей в ее честь, где хранятся памятные вещи.

По словам Анны, подарок матери вызывает у нее приятное чувство ностальгии. Среди прочих предметов, в музее есть даже старая кукла «Барби», которой играла маленькая Семенович, и набор игрушечной посуды.