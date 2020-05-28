Вера Брежнева едва не бросила карьеру после «ВИА Гры»

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Супруга Константина Меладзе в ходе интервью призналась, что несколько лет назад едва не бросила карьеру профессиональной певицы. Вера Брежнева так устала после «ВИА Гры», что уже не хотела публичной жизни и ее прелестей.

Через пять лет после участия в поп-группе артистка не только была вымотана, но еще и начала задумываться о семье и детях. В те моменты она понимала, что не сможет совмечать творческую деятельность и быть хорошей женой и матерью.

Ко всему прочему, Вера Брежнева не верила, что может добиться успеха сольно, без «ВИА Гры». По словам певицы, она была уверена - через несколько лет ее забудут, а время окажется потраченным зря. Попробовать свои силы она решила по инерции, не надеясь на удачу этой затеи. Главным мотивом для звезды стал спрос на нее.