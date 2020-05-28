Нейромонах Феофан рассказал подробности об акустическом альбоме

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Питерский драм-н-бэйс исполнитель Нейромонах Феофан объявил о старте сбора денег на полноценный акустический альбом. Уже к 25 июля музыкант планирует перезаписать свои хиты без электронной составляющей.

Идея об акустическом альбоме пришла к артисту после выступления на онлайн-фестивале «Я буду ждать свою музыку». Публике так понравились варианты песен, исполненные только под балалайку, что Нейромонах решил развить эту идею и приурочить ее к собственному дню рождения.

В этот раз обойтись без помощи фанатов не вышло: из-за режима самоизоляции и отмены массовых мероприятий многие коллективы и исполнители потеряли источники дохода. В связи с этим Феофан решил привлечь к записи преданных слушателей, предложив им «поддержать монетой» задумку и собрать 450 тысяч рублей.

Музыкант уже раскрыл первые подробности об акустическом альбоме. На записях будут звучать 3-4 балалайки примы, альт-балалайка и бас-балалайка. Разбавить звучание струнных инструментов призваны аккордеон и акустическая ударная установка. Кроме того, Нейромонах Феофан обратился к подписчикам своего официального сообщества «ВКонтакте» с предложением самим порекомендовать песни, достойные подобной обработки.