Брат Кузьмина намекнул, что причиной разногласий с певцом стала супруга Владимира.

Сегодня, 12:00

Несмотря на то, что мужчина оказался в сложной ситуации, ждать помощи ему не от кого.

У брата Владимира Кузьмина появилась алкогольная зависимость, из-за которой он попал в больницу. Однако музыкант не поспешил навещать Александра, ведь в последнее время мужчины не общаются. Как ни странно, случилось это сразу после того, как Кузьмин помирился со своей экс-супругой. Александр намекнул, что причиной разногласий с певцом стала именно жена Владимира.

Снимок Александра Кузьмина из «Пусть говорят»

Раньше братья были «не разлей вода», а когда Владимир привел на порог своего дома жену, все изменилось. Даже переломный момент в жизни Александра не смог поменять настроя жены Кузьмина. Ни для кого не секрет, что она негативно относилась к тому, что братья так близки, да и сам Александр сразу невзлюбил будущую родственницу. Такую информацию брат Кузьмина сообщил программе «Ты не поверишь». Даже любовницу он воспринял куда «теплее», чем жену собственного брата, и это по непонятным причинам. Стоит все-таки учитывать, что сейчас брат Кузьмина находится в действительно критической ситуации и нуждается в надежном плече, таком, как брат.

Владимир и Александр Кузьмины

Хочется верить, что все еще образуется и некогда близкие родственники помирятся. А пока этого не предвидится, за Александром ухаживает его любимая женщина.