Александр Обласов раскрыл причину развода с первой женой

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На программе «Судьба человека» актер раскрыл тайну личной жизни.

В СМИ не раз писали о том, что Обласов изменяет своей жене, которая на тот момент только родила ребенка. На «Судьбе человека» герой сериала «Мажор» раскрыл причину развода с первой женой Ольгой и рассказал о новой любви с Еленой.

Предложение актрисе Елене Грук-Черновой Александр сделал через 1,5 года после развода, в присутствии ее взрослого сына, Яна. От жены Ольги ушел практически сразу, как познакомился с новой пассией. Перед тем, как оставить мать своего ребенка, актер честно признался в своих чувствах к другой женщине, однако развелись они не сразу.

Источник фото: програамма «Судьба человека»

О любви к настоящей жене Обласов отзывается очень нежно и с трепетом. В прямом эфире он сравнил свои чувства с горящим огнем, который загорелся только один раз при встрече с Еленой. Несмотря на то, что молодая супруга была красивой и преданной, Александр сделал выбор в пользу другой женщины. В разговоре о своей личной жизни, актер много раз делал акцент на честность и искренность своих действий, показывая тем самым, что сделал он все правильно.

Стоит отметить, экс-супруги поддерживают общение и воспитывают сына вместе. Александр часто берет Юру к себе и старается не пропускать значимые для сына события.