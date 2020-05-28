Причиной расставаниями Корчевникова с женой оказалась ее неприязнь к работе Бориса

Сегодня, 10:00

Журналистское расследование показало, что в паре имели место конфликты из-за карьеры телеведущего.

Со своей единственной возлюбленной Борис, по своему признанию, познакомился в церкви. По стечению обстоятельств, молодые люди были оба близки к вере и Богу. Их союз сулил счастье и благополучие, но судьба распорядилась иначе. Не прожив вместе и года, пара рассталась. Борис до сих пор не может найти слов, чтобы поведать о причинах расставания, но журналистское расследование показало - неприязнь к работе Бориса прямо с этим связана.

В те года, когда Свердлова и Корчевников еще были вместе, мужчина работал на шоу «Пусть говорят». Сама девушка делилась, что имеет очень неоднозначное мнение о данных программах. По словам жены телеведущего, эти шоу сеять безнравственность и распущенность среди людей, а после и сама отказалась от съемок в кино. Девушка посветила себя вере, Богу и благотворительности, чего не скажешь о жизни Бориса. В своем интервью vokrug.tv мужчина делился, что работа на канале «Спас», бесконечные съемки и служение церкви не дают ему времени ни на отдых, ни на личную жизнь. Все говорит о том, что жизненные ценности Сесиль и Бориса оказались двумя параллельными.

С 2012 года Свердловская пропала с экранов телевизоров, а Корчевников все еще продолжает работать, ставя выше всего карьеру. Отец Бориса, с которым тот не общался до своего совершеннолетия поддержал сына после расставания. Он сказал, что Анна-Сесиль просто не подходит Корчевникову.