Михаил Ефремов объяснил, как карантин превратил артистов в «дармоедов»

Вчера, 21:36

Закрытие театров стало огромным ударом по актёрскому цеху и не сравнится с потерями, например, профессиональных футболистов, считает знаменитость.

Актёр Михаил Ефремов признался, что всеобщий карантин вынудил его коллег стать обузой для государства. В своём последнем интервью звезда театра и кино объяснил, как карантин превратил артистов в «дармоедов».

Ефремов обратил внимание, что с началом ограничительных мер в России сразу же закрылись театры, были остановлены съёмки сериалов и кинолент. Всё это сильнейшим образом сказалось на актёрском цехе. Заслуженный артист РФ подчеркнул, что артисты не только не остались в стороне, но пандемия по ним «шарахнула» с такой силой, что превратила в «дармоедов».

Чтобы показать всю тяжесть актёрской судьбы, Михаил Ефремов сравнил положение артистов с ситуацией в профессиональном футболе. Он напомнил, что футболисты могут играть при пустых трибунах и зарабатывать деньги, в то время, как он и его коллеги без зрителей работать не могут.

К слову, взглядов Ефремова на проблемы артистов не разделяет супруга Бориса Щербакова — Татьяна Бронзова. Она пристыдила знаменитостей, которые жалуются на тяжёлое финансовое положение из-за карантина. Жена знаменитого актёра призналась, что ей неловко слышать от состоятельных и известных людей о безденежье, тогда как многие россияне действительно оказались на пороге нищеты.