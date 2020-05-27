Семенович поправилась из-за проблем в личной жизни, но уже начала худеть

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Звезда бесконтрольно заедала все проблемы на карантине, что привело к появлению лишних килограммов.

За последние три месяца Анна Семенович едва не потеряла близкого человека, столкнулась с массой проблем по работе и в какой-то момент из-за стресса поддалась самому настоящему «обжорству». Как итог, знаменитость поправилась на несколько килограммов. Но уже начала худеть.

Певица призналась подписчикам в Instagram, что жизнь на карантине далась ей нелегко. Семенович за последние три месяца потеряла несколько контрактов, а её весенние планы рухнули в одночасье. При этом главным стрессом для Анны стало то, что в какой-то момент она едва не лишилась близкого ей человека. О ком именно речь, Семенович не уточнила, но заметила, из-за ряд проблем в личной жизни и прочие неприятности она щедро заедала калорийной пищей, что, в конечном счёте, привело по явлению нескольких лишних килограммов.

Впрочем, Анна не спешит расстраиваться. Проблемы в личной жизни, судя по всему, сошли на нет. А с ними Семенович намерена избавиться и от лишнего веса. В соцсетях артистка призналась, что хочет похудеть на целых пять килограммов. Семенович объявила, что встала на «путь к стройности» и призвала всех следовать её примеру.

Однако вскоре стало известно, что артистка сама не справилась с похудением и обратилась за помощью к врачам. Анна призналась в Instagram, что обратилась в «похудательную клинику», где квалифицированные специалисты помогут сбросить ей около 7 килограммов лишнего веса.