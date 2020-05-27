Почему отец Нюши перестал продюсировать ее на пике популярности

Сегодня, 10:00

Владимир Шурочкин пытался реализовать свои амбиции с помощью дочери.

С самого детства отец Нюши пытался взрастить в ней звезду. Первые записанные песни девушки Владимир собственноручно носил на радиостанции и устраивал Нюше прослушивания у продюсеров. Все это продолжалось вплоть до 2014 года. На пике популярности отец певицы перестал ее продюсировать – девушка стала предоставлена сама себе. Узнать, почему Владимир отказался от работы с дочерью, помогло журналистское расследование.

В тот «роковой» 2014 год Нюша встречалась с Егором Кридом. Как признавался сам парень, отец певицы был категорически против их отношений и обвинял музыканта в лицемерии. В этот же год, когда Нюша познакомилась с нынешним мужем Игорем, отец певицы вновь высказал свое «нет» в сторону избранника дочери. Певица поделилась, что ее отец и муж постоянно конфликтуют. В день рождения Владимира Шурочкина муж Нюши даже не поздравил зятя, а на фото со свадьбы отца певицы видно не было. Все это позволяет полагать, что Игорь и Владимир не поддерживают родственных отношений. Единственной причиной ухода отца-продюсера от Нюши – его неприязнь к женихам дочери.

Поведение бывшего музыканта «Ласкового мая» понять легко, ведь он с самого детства вкладывал в Нюшу душу и силы. Но, певица все же, успешно справляется и без продюсера. Ее новые песни имеют большую популярность, а дуэт с бывшим парнем Егором Кридом покорил всех поклонников этой пары.