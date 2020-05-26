Фанаты «Людей-Икс» упрашивают Киану Ривза стать Росомахой

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Сравнений с Джекманом не избежать, но публика всем сердцем верит в Киану.

Пользователь Пабло Руиз в своем Instagram разместил весьма любопытный концепт-арт Киану Ривза в образе Росомахи из «Людей Икс». Долгие годы данный персонаж исполнялся Хью Джекманом, но несколько лет назад актер решил поставить точку на герое и теперь отказывается возрождать его полноценно. Естественно, Disney нужны новые лица для исполнения роли легендарного мутанта, но рисковать с «молодняком» никто явно не хочет, потому выбор привлечь звезду «Матрицы» и «Джона Уика» не кажется самым заурядным.

Более того, указаний на то, что Ривз и сам не против такой коллаборации хватает. Участвуя в прошлом году в викторине «вопрос – ответ» Киану заявил, что открыт для предложений Marvel, но с особым удовольствием взялся бы за воплощение роли мутанта Росомахи, потому как является поклонником персонажа с самого детства.

Учитывая статус обоих актеров в Голливуде, особого диссонанса для поклонников возникнуть не должно. Интересно, как на опубликованный народными умельцами арт отреагирует сам Киану, который всегда пытался быть «ближе к народу» и всегда пытался реагировать на подобное творчество.