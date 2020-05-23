Садальский пошутил по поводу награждений Газманова

Вчера, 14:21

Стас Садальский на странице в соцсетях высказался с иронией по поводу многочисленных награждений народного артиста Олега Газманова. Недавно певец в Instagram опубликовал видео в военной одежде с медалями.

Садальский съехидничал, что исполнитель заслужил столько наград, повоевав со многим неприятелем России, не исключая Берлин и печенегов. Возмущенные подписчики раскритиковали Газманова, назвав такой поступок кощунственным и неадекватным. Некоторые посчитали ситуацию с медалями позорной и обесценивающей значение орденов.

Однако, преданные поклонники заступились за любимого певца и объяснили, что все знаки, которые продемонстрировал артист, он справедливо заслужил.