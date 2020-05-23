Серябкина ушла из MALFA по просьбе Максима Фадеева

Вчера, 14:07

Бывшая солистка группы «Серебро» Ольга Серябкина сообщила поклонникам, что Максим Фадеев стал основной причиной ее ухода из лейбла. Исполнительница не скрывает, что продюсер сам призвал ее к завершению сотрудничества.

Серябкина прервала совместную деятельность с MALFA в 2019 году и не скрывает, что уже работает в другой студии под своим именем. Псевдоним MOLLY, как и выступления с группой, остался в прошлом. Расставание с бывшим продюсером певица перенесла болезненно, потому что проработала с Serebro более 10 лет. Впрочем, разрыв с Фадеевым принес Серябкиной не только разочарование. Максим оставил авторские права на песни, которые она исполняла при сотрудничестве с ним, поэтому певица не обижается на Фадеева.

Ольге с Максимом приписывали любовные отношения из-за того, что композитор относился к ней с особой теплотой и заботой. Однако, Фадеев не подтвердил эти домыслы, заявив, что у него не было романов ни с кем из участниц группы. Сейчас Серябкина на самоизоляции занимается дачей и огородом. Расстраивает Ольгу только то, что из-за коронавируса у нее не получилось продолжить выступления свободным артистом.