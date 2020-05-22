Пригожин обеспокоен критическим положением звезд в период пандемии

Вчера, 17:38

Муж Наташи Королевой Сергей Глушко считает, что звезды эстрады переживают в период пандемии тяжелые времена. В одном интервью Иосиф Пригожин согласился с «Тарзаном», обеспокоившись нынешним критическим положением российских артистов.

Со слов продюсера, жители России считают знаменитостей состоятельными людьми и не догадываются, что звезды вынуждены тратить больше средств, чем зарабатывают. В связи с ситуацией с коронавирусом исчезла возможность для проведения концертов и съемок, в следствие чего артисты лишись большей части доходов.

Кроме того, Иосиф Игоревич считает, что плачевное положение не скоро изменится и до конца текущего года, не получится организовывать всевозможные мероприятия. Также Пригожин добавил, что не испытывают финансовых трудностей только те звезды, которые ранее организовали собственный бизнес и накопили некоторые сбережения.

Стоит отметить, что несмотря на отсутствие заработка, артисты обязаны платить налоги и, как считает Пригожин, государство при возникших трудностях должно оказывать помощь в качестве возврата средств, внесенных в казну.