Жена Бибера опровергла слухи о пластике лица

Вчера, 15:03

Хейли Болдуин, жена Джастина Бибера, жестко ответила интернет-пользователям на слухи о пластике лица. Заподозривших её в «перекройке» девушка заставила молчать фактами и доказательствами.

Представителей шоу-бизнеса регулярно упрекают хирургическими вмешательствами во внешность. Так уже было не с одной отечественной и зарубежной звездой, а теперь настала очередь Хейли Болдуин. Поклонники сравнили фото модели с промежутком в 10 лет и обнаружили слишком много различий. Вывода ждать не пришлось - по интернету поползли слухи о пластике лица.

Жена Бибера не стала терпеть и опровергла все доводы пользователей. По ее словам, чтобы объективно оценить сходства и отличия во внешности, нужно, как минимум, использовать для этого фото без ретуши и тонн макияжа. Звезда подчеркнула, что не прибегала к услугам пластических хирургов и не планирует этого делать.

Хейли Болдуин в 2016 и 2020 году.

Ранее аналогичные сплетни касались Беллы и Джиджи Хадид, Кендал Дженнер и Ким Кардашьян. Среди отечественных звезд «гонениям» подверглись Ольга Бузова, Клава Кока, Настасья Самбурская и другие.