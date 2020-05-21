UFC: Джон Джонс обещает разоблачить гиганта Фрэнсиса Нганну

Вчера, 12:35

Данное противостояние бойцов UFC должно стать следующим супербоем.

Промоушен UFC в виду карантина и упавшего интереса к боям у аудитории остро нуждается в каком-то скандале. Кто же мог дать им это, как не признанный скандалист Джон Джонс, каждое появление которого в пятиугольнике связано с громкими скандалами. Судя по всему, его будущим противником станет Фрэнсис Нганну – один из главных претендентов на пояс чемпиона в тяжелом весе. Джонс не против дебютировать в самой тяжелой категории, потому бой с Нганну будет прекрасной возможностью показать себя.

Нганну за словом в карман не полез и уже активно подкалывает Джонса в Twitter. Практически любой бой в UFC не обходится без подобной риторики, но на этот раз ставки как нельзя высоки и бойцы это понимают, потому подначивают друг друга, как могут: Джонс говорит, что заснул во время поединка Нганну с Домиником Льюисом, Фрэнсис, в свою очередь, напомнил о спорной победе «Боунса» над Домиником Рейесом.

Стоит напомнить, что Джонс не намерен почивать на лаврах неоспоримого чемпиона в полутяжелом весе и на прошлой неделе заявил о желании сделать первый бой в тяжелом весе, причем сразу определился с противником – им стал Фрэнсис Нганну. Африканец согласился, но посоветовал UFC готовить ему «мешок денег» за это бой.