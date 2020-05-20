Максим Галкин переоделся в Бэтмена и воспел Гимн самоизоляции

Вчера, 14:35

На своей странице в Instagram артист выложил видео, на котором он в своем юмористически-ироническом стиле передал все тяготы режима самоизоляции.

Скриншот из видео Максима Галкина

Ему, бедному, так надоело есть «картофан», что под ним «треснул диван» - воспевает Галкин в своей версии арии Мистера Икс.

В съёмках видео клипа не обошлось и без «прекрасной леди» в лице звездной супруги Аллы Борисовны. По сценарию, злой карантин разлучил ее с любимым, и она, стоя на балконе, протягивает к Максиму Галкину руки, облаченные в черные печатки.

А в конце видео, герой переодевается в костюм Бэтмена, наверное, намекая на причастность летучей мыши в обрушившемся карантине, заканчивая гимн фразой «всегда быть в маске – судьба моя».

Очевидно по видео, что Максим Галкин и Алла Пугачева нашли место для совместного творчества даже при самоизоляции. Супруги вместе продумали сценарий и показали поклонникам сценку. Звездная семья стала примером того, что, даже сидя дома, не стоит унывать и ограждать себя от всех прелестей жизни.

Вот так смотришь и в очередной раз понимаешь, что независимо от того, бедный ты или богатый человек, звезда или простой смертный, а судьба «сидеть дома и заметно толстеть» на самоизоляции коснулась каждого.

Видео: Instagram maximgalkinru