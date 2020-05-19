В 31 год скончался блеснувший в «Сумерках» актер

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Грегори Тайри Бойс снялся в оригинальной, первой части киносаги.

Тело 31-летнего Грегори Тайри Бойса, сыгравшего во вступительной части саги «Сумерки», обнаружила его подруга. Подробности кончины актера его окружение не обсуждает. Мать знаменитости поражена случившимся и утверждает, что ее сын был полон идей и обсуждал с ней открытие своего ресторана в Лас-Вегасе. Обстоятельства выясняет полиция.

В «Сумерках» Грегори досталась роль водителя грузовика, который едва не сбил Беллу в самом начале фильма. После этого молодой человек изредка появлялся в эпизодиеских ролях, а также музыкальных клипах. Одним из таковых стало видео Тревора Джексона на песню Apocalypse.