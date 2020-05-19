Гостья из «Войны клонов» может посетить сериал про Оби-Вана Кеноби

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Портал Screen Rant сообщает, что ей станет Асока Тано.

Падаван известна фанатам по мультипликационному сериалу по вселенной Star Wars. Сообщается, что Lucasfilm активно работает над созданием персонажа для Disney+, и ввести её могут сразу в нескольких проектах. Ранее сообщали, что ученица будущего Тёмного лорда ситхов может посетить второй сезон сериала «Мандалорец», запланированный на октябрь 2020 года. Теперь же речь идёт не о эпизодичном дебюте, а о прописанном персонаже. Кому же достанется роль гостьи из «Войны клонов», пока неизвестно. Некоторые инсайдеры по-прежнему хотят видеть в её образе Розарио Доусон.

Связь Асока Тано с Оби-Ван Кеноби очевидна, если учесть, что события сериала развернутся после приквелов оригинальной саги. Фанаты «Звёздных войн» ожидают, что переход Энакина Скайуокера на Тёмную сторону даст развитие сюжету сериала про его учителя.

Помимо анимационного сериала «Звёздные войны: Войны клонов», Асока Тано зрителям ещё не встречалась. Но успеху персонажа может помочь совместная работа с Юэном Макгрегором, которого ожидают снова увидеть в образе молодого Оби-Вана.