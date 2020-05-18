Бочкарёва советует Муцениеце терпеть побои Прилучного

Вчера, 17:29

Исполнительница роли «Даши Букиной» прокомментировала скандал вокруг Агаты Муцениеце и Павла Прилучного. Бочкарёва заявила, что актриса «неправильно ведёт себя, как жена», и осудила её, практически прямым текстом посоветовав терпеть побои мужа.

Проблеме отношений звёздной пары посвятили отдельный выпуск шоу «Звёзды сошлись» на НТВ. В эфире передачи Наталья высказалась довольно резко и категорично, уделив внимание видео из соцсетей, где Муцениеце критикует мужа и жалуется поклонникам на его действия. По мнению Бочкарёвой, изрядно настрадавшаяся супруга должна была держать проблемы в себе, не выставляя ситуацию на публику, а также пытаться «наладить вопросы» с Прилучным, «каким бы он ни был», ведь он «отец её детей».

Помимо «Букиной» за Павла также вступились его коллеги: Михаил Полицеймако и Светлана Пермякова. И если последняя посоветовала артистам разойтись по-тихому, осуждая чрезмерную публичность отношений, то другие ораторы делали заявления в духе Регины Тодоренко, поинтересовавшейся недавно, что делают девушки, чтобы мужья их не били. Полицеймако и вовсе намекнул, что Муцениеце клевещет на мужа, назвав Прилучного «хорошим парнем», не способным на такое.