В новом сезоне The Witcher дебютирует уникальный ведьмак

Вчера, 14:37

По информации сервиса Redanian Intelligence, сотрудники Netflix сами придумали персонажа - он не появлялся ни в «Ведьмаке» Анджея Сапковского, ни в игровой серии The Witcher. Роль уникального коллеги Геральта исполнит Джоэл Адриан, уже работающий над вторым сезоном сериала.

Пока авторы киноленты не прокомментировали инсайд. Последнее, что они раскрывали о судьбе «Ведьмака», это планы на появление во втором сезоне Весемира, Ламберта и Эскеля - коллег Геральта из Ривии, проживающих в замке Каэр Морхен. Если же верить новым слухам, то в The Witcher от Netflix можно ожидать появления некого Хемрика. Кем он будет и какие отношения свяжут его с главным героем, не сообщается.

Показ первого сезона сериала состоялся в кинотеатре Netflix 20 декабря 2019 года. Изначально продолжение планировали запустить на экраны уже в 2021 году, но из-за пандемии съёмки пришлось перенести.

Интернет-пользователи на данный момент видят несколько вариантов введения уникального ведьмака в сюжет - он будет либо давним другом протагониста, либо предателем ордена. Такой приём уже использовался в польском сериале 2002 года.