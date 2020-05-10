Взлет карьеры Козловского или как дочь изменит жизнь и творчество Данилы

Вчера, 19:44

Малышка дала актеру шанс решить давние конфликты с семьей и двигаться дальше.

Данила Козловский в марте 2020 года впервые стал отцом. Радостный актер делится эмоциями в Instagram и даже поклонники отметили, что некогда скрытный Данила стал больше откровенничать с аудиторией. Дочь изменит и жизнь, и творчество Козловского, ведь благодаря малышке у Данилы появилась перспектива примириться с семьей.

Много лет назад Козловский вычеркнул из жизни сестру и племянников. А родные братья узнали о предстоящем пополнении у Данилы из СМИ. Выходит, Козловский даже с близкими людьми не делился радостью. Не исключено, что виной поведению Данилы — зависть.

Ведь старший брат Козловского Егор еще много лет назад в интервью заявил: «Что я делаю лучше Данилы? Много чего, во-первых, я отец. Потом, я люблю ездить на всем и делаю это гораздо лучше, чем Данила: машины, мотоциклы, картинги, трактора — что угодно. А еще моя любимая фишка — готовить, тут я тоже брата обошел».

Своего рода надменность и упреки Козловского в бездетности и могли стать главной причиной конфликта среди родственников. Но с рождением дочери подобные нападки теперь неуместны. И если раньше семейная жизнь двух братьев актёра складывалась как нельзя лучше (крепкие браки и уже взрослые дети), то теперь и Данила может похвастаться счастливой семейной жизнью.

Без поддержки родных Козловский достиг высот в творчестве — Данила востребованный режиссер, актер, продюсер. Но благодаря общению, советам и мнению семьи Данилу ожидает взлет карьеры, ведь самоуверенному актеру в разы легче получить желанную роль и проект.