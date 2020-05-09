Всё ещё «сохнет» по Собчак или почему Шуре не везёт в любви

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Недостижимый идеал и прочие причины оставили 44-летнего певца без жены.

Для многих любителей музыки Александр Медведев всё ещё остаётся беззубым балагуром с псевдонимом Шура, и лишь немногие знают его как крайне успешного артиста, который удостоился «Золотого граммофона». В свои 44 года Шура до сих пор одинок, и одно из интервью певца окончательно разъяснило его фанатам, почему ему по-прежнему не везёт в любви, ведь сам он признался, что желает видеть в жёнах такую женщину, как Ксения Собчак.

Со стороны слова Медведева о том, что Константин Богомолов увёл у него светскую львицу прямо из-под носа, кажутся не более, чем обычной шуткой, но изречения артиста обретают новый смысл при углублении в его прошлое. Долгое время Шура поддерживал романтические отношения с девушкой по имени Лиза, которая похожа на Ксению как две капли воды, однако, затяжной роман так и не привёл пару к свадьбе. То, что Александр не решился на брак со своей избранницей, явно показывает, что он всё ещё «сохнет» по Ксении, и как бы он не старался, одной внешности его избранницы оказалось слишком мало, чтобы заменить Собчак полностью.

Изображения взяты из соцсети Instagram

Как замечал сам Шура, он ни разу в жизни не влюблялся, а телеведущая привлекает его отменным чувством юмора и самостоятельностью. Действительно, в нынешнее время столь независимых женщин, как Ксения, можно пересчитать по пальцам одной руки, поэтому интерес Медведева к ней вполне обоснован. Если бы Александр встретил столь же самостоятельную девушку, которая без проблем сумела бы строить свою карьеру, пока он тратит время и силы на бесчисленные выступления, вряд ли певец в столь солидном возрасте был по-прежнему одинок.

К тому же, далеко не каждая дама решится на роман с артистом, имеющим «тёмное» прошлое, связанное с наркотической зависимостью, а также «голубую» репутацию из-за его сценического образа. Как видно, личные предпочтения певца и не самый лёгкий жизненный путь оставили его без второй половинки, но сам Шура планирует обзавестись наследниками, что вселяет надежду на его светлое будущее.