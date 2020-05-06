Вчера, 23:00

Продюсер «НА-НА» мог оказаться жертвой помощника, который слишком сильно втерся к нему в доверие.

Раскрываются все новые подробности проблем в семье Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Стало известно, что едва только знаменитая супруга переоформила на продюсера «НА-НА» собственную квартиру, как тот фактически подарил жилплощадь своему молодому любовнику. Да, парень по имени Сергей работает на Бари Каримовича уже порядка десяти лет в качестве личного помощника, секретаря и водителя, но учитывая слухи о нетрадиционной ориентации Алибасова, между ними определенно есть место и более тесной «дружбе». Молодой человек очень настойчиво втирался в доверие продюсеру «НА-НА», и, вероятно, в итоге убедил Алибасова в том, что ему можно доверять. Но, судя по всему, получив права на жилплощадь, любовник Алибасова «кинул» Бари на квартиру Федосеевой-Шукшиной.

К слову, именно любовника Бари Сергея многие и подозревали в том, что он может быть причастен к отравлению Алибасова средством для прочистки труб «Крот». Мужчины, если верить слухам, давно жили вместе, а потому подстроить несчастный случай мужчина мог бы легко. Среди тех, кто не верит в честность друга Бари, есть и родственники Федосеевой-Шукшиной, ведь именно после того, как Алибасов переписал на Сергея квартиру и начался известный скандал с судами. Из-за наивности Бари теперь и он сам, и Федосеева-Шукшина фактически остались бездомными, ведь помощник вряд ли когда-либо откажется от прав на квартиру. Кроме того, теперь Алибасову придется в суде отвечать за свои действия, ведь со стороны кажется, что он ведет себя как аферист, который обманом завладел чужой недвижимостью. А что же Сергей? Если на Бари Каримовича и правда заведут уголовное дело, он может пройти только как соучастник, то есть выйдет практически сухим из воды.