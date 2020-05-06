Пугачёва делает пластику в «подпольной» клинике своего замка?

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Салон красоты на дому, профессиональное оборудование — Примадонна не готова «стареть» даже на карантине.

Пока многие звёзды страдают из-за отсутствия возможности поддерживать внешнюю красоту с помощью салонов, Алла Борисовна не унывает. Все потому, что у Примадонны есть свой салон красоты в Грязях. Не исключено, что Пугачёва и вовсе делает пластику в «подпольной» клинике своего замка?

В сеть Максим Галкин опубликовал ролик с занятия спортом в компании Павла Воли и Ляйсан Утяшевой, где «засветил» тайную комнату в замке. Примечательно, что помещение буквально обустроено под салон красоты: профессиональное оборудование, кресло для педикюра и атрибутика. Не исключено, что в доме построена ещё и «подпольная» клиника: в замке 6 этажей, а потому поместить нужное оборудование для Аллы явно не составит труда.

Подогревает догадки и идеальная внешность Примадонны, казалось бы, в невозможное время: пока другие звёзды не могут позволить себе банальное окрашивание и маникюр на изоляции, Пугачёва становится всё краше с каждым днём. Видимо, даже на карантине Алла Борисовна не готова «стареть», а потому и прибегла к очередному хирургическому вмешательству «под шумок». Красиво жить не запретишь…