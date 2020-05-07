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Блогерша раскрыла истинную сущность ведущей.

В гостях у Эллен часто появляются популярные блогеры. Таким образом на волне «хайпа» в шоу пригласили Никки Туториал, которая совершила сенсационное признание – она была рождена мужчиной. Однако её присутствие на программе не было успешным, ведь после своего участия девушка была очень разочарована.

Никки была поражена лицемерием Эллен. Женщина даже не хотела с ней поздороваться до начала съёмок, а после даже не попрощалась. Более того, блогерше было запрещено ходит в местный туалет, потому что он был выкуплен следующими гостями.

Об этом всём Никки рассказала в программе в собственном городе. Её история удивила многих зрителей. Ведь шоу Эллен всегда казалось очень приятным и искренним. Ведущая считалась самым добрым, веселым и радостным человеком.

Теперь же американское шоу Эллен Дедженерес под угрозой закрытия из-за разоблачения от Никки Туториал. Ведь многие пользователи и зрители были разочарованны правдой о истинном лице ведущей программы.

К тому же, вспомнился момент, когда одна из звёзд пришла на шоу беременная, но не хотела это раскрывать. Эллен заставила её рассказать правду, предлагая выпить алкоголь, от которого артистка отказалась. После этого у женщины случился выкидыш из-за слухов и шумихи вокруг.