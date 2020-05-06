Эксперт «Дома-2» станет участницей ради любви с Евгением Ромашовым

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50-летняя телеведущая Ольга Золотая не скрывает свою симпатию к видному холостяку.

Недавно на шоу «Бородина против Бузовой» проговаривались проблемы взаимоотношений двух бывших номинантов на вылет – Сергей Захарьяш и Даниил Сахнов. Однако в самом конце программы, когда эксперты «Дома-2» говорили своё заключительное слово, Бузова неоднозначно обратила внимание на отношения между 50-летней телеведущей Ольги Золотой и 30-летнего Евгения Ромашова.

По словам ведущей проекта становится понятно, что эксперт «Дома-2» станет участницей ради любви с Ромашовым. Ведь Ольга тонко намекнула с явным контекстом на чувства Золотой к Евгению, хотя он даже не был героем данной передачи. Стоит отметить, что в любой ситуации, когда на «доске осуждения и разбора» на шоу говорили про Ромашова – Золотая его всегда поддерживала и защищала. Конечно, это видели и сами ведущие «Дома-2», из-за чего в сторону эксперта часто летели колкие шуточки о симпатии женщины к молодому участнику.

Золотая этого никогда не отрицала и не скрывала. Судя по всему вышеперечисленному, Ольга придёт на проект в качестве участница ради сердца Ромашова, когда он прилетит в Москву. Однако сейчас даже приблизительное время конца пандемии и открытия границ не известно, потому женщине остаётся только ждать и надеяться на лучшее.

Евгений в свою очередь не стесняется Золотую. Он всегда рад её видеть и слышать даже через камеру в студии, что отмечает Ольга Бузова. Возможно, что Ромашов до сих пор не завёл отношений на острове любви из-за 50-летней телеведущей, с которой они по прилёту должны будут быть вместе.