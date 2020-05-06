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Такой вывод вполне очевиден, ведь Яна подавляет Женю, а возлюбленная из Северной столицы всё еще ждёт фигуриста.

Иллюзию «идеального» брака Плющенко и Рудковской разрушили приключения фигуриста на стороне. Знакомые, по слухам, утешали и сочувствовали Яне, тактично помалкивая о ситуации в семье. А всё потому, что продюсера могло ударить бумерангом: эффектной любовницей Плющенко может быть его первая жена Маша Ермак.

Супругов связывала страсть и любовь до того, как в пару вклинилась любовница Рудковская. Женщина пыталась удержать мужа от развода, боролась за любовь, но тщетно. Вместо истерик, она привела себя в форму, сменила имидж, похудела, похорошела и нашла себя в жизни. Маша — мечта любого мужчины, но её сердце принадлежит Плющенко.

Ермак попадает под инсайдерское описание соперницы Яны (эффектная, худая красотка из Санкт-Петербурга, живет рядом с родителями чемпиона). Женя, как утверждают в Сети, её полностью обеспечивает и катает по курортам. Яна же спокойно терпит измены, продолжая играть в любовь с мужем? Об этом сообщили инсайдеры.

Связь с экс-супругой объясняет снисходительность продюсера — видимо, совесть замучила разлучницу. К тому же Мария воспитывает общего с Женей сына и не помогать ей финансово он не имеет права.

Конечно, после публичного разоблачения жизни на два фронта спортсмену пришлось завязать с «шалостями». Однако в последнее время Яна стала слишком раздражительна и агрессивна. Сначала она подавляла Плющенко, заставляла сниматься в сомнительных роликах, что фигуриста бесило. А сейчас поглощена местью Шкулевым и, по собственному признанию, постоянно не в духе.

Женя дорожит психологическим комфортом и стоит ожидать, что Плющенко сбежит к «питерской жене» из-за истерик Рудковской после карантина. Ермак примет бывшего, ведь исходя из СМИ, счастью пары мешал только страх Плющенко перед женой и планы родить ребенка.