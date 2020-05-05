Звезда пьяниц Наталья Штурм заработала на несчастье поклонников 350 тысяч рублей

Вчера, 21:18

Советская певица называет это благотворительностью нуждающимся.

Пока звезды шоу-бизнеса отсиживаются на самоизоляции, советская певица Наталья Штурм не теряет времени и активно пользуется свободным временем. Для своих поклонников Штурм заделалась «личным психологом» для пьяниц, как утверждает сама звезда. Разговоры по душам за один день принесли ей 350 тысяч рублей, за что она безмерно благодарна и на этой удачной ноте призвала и дальше продолжать в том же духе. Советская певица называет это благотворительностью нуждающимся, к коим без стеснения причислила себя. Неоднозначное поведение Натальи и ее стремление к обогащению за счет главной причины насилия в семьях не может оставить равнодушным. Пока другие коллеги по сцене пропагандируют здоровый образ жизни и гармонию в семьях, Наталья Штурм заработала на несчастье поклонников 350 тысяч рублей, «высасывая», возможно, последние деньги из больных алкогольной зависимостью.

Позиционируя себя как звезда пьяниц, Наталья Штурм рискует лишиться поклонников другой категории людей и уважения своих коллег. Конечно, выбранный путь певицей приносит ей прибыль, что позволяет буквально купаться в деньгах, но не стоит забывать, что алкоголизм наносит вред организму и любое злоупотребление им разрушает жизни.

По статистике в прошлом году только от алкоголизма в России погибло около 50 тысяч людей, что составляет внушительный процент убийств по той же причине.