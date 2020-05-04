На «Дом-2» через постель или как женатый Нагиев «подарил» Бородиной место в шоу

Вчера, 20:18

История знакомства Ксении с ловеласом Дмитрием берёт своё начало в «Окнах».

Мало кто помнит, но место подле Собчак на лобном «Дома-2» не всегда занимала Бородина. Если бы не внезапное изменение состава ведущих реалити-шоу, то Ксения так и прозябала бы в неизвестности. Но благодарить за такой «подарок» телеведущая, похоже, должна не столько судьбу, сколько Дмитрия Нагиева.

История знакомства Ксении с Дмитрием Нагиевым берёт своё начало ещё в «Окнах». Молодой ловелас Дима был бессменным ведущим ток-шоу, в то время как Бородина трудилась в редакции проекта. Однажды она даже приняла участие в съёмках. Среди многочисленных пассий Нагиева имя Ксении не всплывало, но факты упрямо указывают на то, что одними «Окнами» общение Ксении с женатым телеведущим не ограничивалось.

В пилотных выпусках «Дома-2» место второго ведущего было отдано именно Дмитрию, ведь до этого он доказал свой профессионализм на съёмках первого шоу «Дом», успех которого и подарил жизнь современной скандальной телестройке. Никому неизвестная Ксения Бородина едва ли могла бы претендовать на эту работу, если бы за неё не «замолвили словечко». А значит получить место телеведущей она могла в обход продюсеров — через постель женатого Нагиева.

Примечательно, что законной супруге Алисе телеведущего было известно об изменах мужа. Но решение развестись она приняла тогда же, когда случился дебют Бородиной в качестве ведущей шоу. Не исключено, что жена Нагиева догадывалась о связи мужа с Ксений и, узнав, что тот «подарил» очередной «любовнице» работу в перспективном проекте, не смогла стерпеть этого.