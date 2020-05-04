«Заложница» брака Гагарина собирается отобрать дочь у мужа

Вчера, 17:00

Полина ждет окончания карантина, чтобы сбежать из надоевших отношений вместе с ребенком.

Рано или поздно большинство отношений себя изживают, не стал исключением и брак певицы Полины Гагариной с Дмитрием Исхаковым. Буквально перед началом введения мер по самоизоляции уже таблоиды твердили о том, что артистка уходит от супруга – даже в день Святого Валентина Полина не соизволила поздравить мужа, но опубликовала признание в любви детям. Никто не сомневался, что со дня на день пара Исхакова и Гагариной, у которой и раньше наблюдались серьезные проблемы, объявит о разводе, причем инициатором станет Полина. Однако Гагарина оказалась в той же ситуации, что и Агата Муцениеце, которая из-за карантина не может расторгнуть брак Павлом Прилучным так скоро, как ей бы этого хотелось. Впрочем, «заложница» брака Полина времени зря не теряет и уже, судя по последним ее постам в соцсети, собирается отобрать дочь у мужа.

С кем будет жить совместный ребенок Дмитрия и Полины сказать однозначно нельзя уже потому, что из-за активной гастрольной деятельности знаменитая мать не может уделять много времени чаду. Суд в своем решении вероятнее склонится на сторону Исхакова, ведь тот в связи с работой фотографа сможет находиться с дочкой практически постоянно. Собственно, он уже так и делает, ведь Гагарина и до карантина редко появлялась дома, даже сама жаловалась, что дочь начинает ее забывать. Теперь же артистка изображает роль идеальной матери, не выпускает малышку Мию из рук, активно публикуя с ней фото и видео. В суде эти материалы вполне могут послужить отличным доказательством того, что с матерью девочке намного лучше.