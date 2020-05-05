После слухов о скандалах, Подольская и Пресняков показали уютный семейный вечер

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Раньше звездная пара пряталась друг от друга по разным комнатам.

Подольская после карантина собирается идти в бар без мужа – вот, до чего доводит самоизоляция. В последнем интервью девушка делилась, что расходится с мужем по разным комнатам. Но, судя по всему, положение дел в семье изменилось, ведь Наталья показала в своем Instagram уютный семейный вечер с Пресняковым. В поддержку врачам семейная пара записала видео с исполнением песни.

Стоит сказать, что всего полгода назад общественность была шокирована новостями – Подольская и Пресняков разводятся. Поводом к этому стал раздельный отдых супругов, во время которого Наталья сняла обручальное кольцо. Многие пары, прожив в браке долгое время, стремятся четко разделять границы личного пространства, а отдых от жены и мужа становится нормой. В ситуации с Пресняковым и Подольской, супруги смогли найти оптимальное решение для своих отношений. После слухов о скандалах, вечера артисты проводят в любви и понимании.

Злопыхатели пары сетовали, что артистов держит друг с другом маленький сын, но это тоже оказалось ложью. Владимир проводит уйму времени с ребенком и женой, что Подольская постоянно показывает в своем Instagram. Как говорится, чужая семья – потемки, но неподдельное счастье в глазах супругов видно невооруженным глазом.