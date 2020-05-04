Петров оказался лучшим отцом или почему Асмус лишила Харламова дочери?

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Гарик начал жить обычной холостяцкой жизнью.

Ранее сеть потрясла информация – Петров вновь закрутил роман с Асмус, бросив молодую невесту. Это находит подтверждение и из жизни Харламова. Мужчина в прямом эфире показал свое жилье – ни жены, ни ребенка в его доме не наблюдалось. Даже Асмус в своей день рождения была без внимания супруга. Очевидным становится то, что Кристина съехала от мужа, но, неужели и дочери его лишила?

Нынешний избранник Асмус Петров крайне легко ладит с детьми. Не исключено, что он оказался лучшим отцом, чем Харламов. Гарик в свою очередь, как обычный брошенный мужчина, публикует лишь фото с собакой. В блоге его дочери Насти появляются новые снимки, но намека на наличие в ее жизни отца просто нет. Неужели Асмус пошла на такой гнусный поступок? Возможно, Кристина с Харламовым разъехались еще до самоизоляции и теперь Гарик не может увидеться с ребенком. Юморист «души не чает» в дочери, а отсутствие общения с ней может довести Харламова до злоупотребления спиртным, уверены поклонники.

О романе Петрова с Асмус говорят еще со времен фильма «Текст», где актеры снимались вместе. На днях мужчина практически подтвердил то, что расстался с Милославской, а Асмус оказалась «тут как тут», написав грустный комментарий. Как бы то ни было, самоизоляцию парочка может проводить вместе. В этой ситуации глубоко жаль только Харламова.