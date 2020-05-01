Меган Маркл могла сыграть «Женщину-кошку», но её превзошла Зои Кравиц

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Жена принца Гарри снова осталась без роли в кино.

38-летняя Меган Маркл после рождения сына и отречения от королевского долга стремится вернуться в Голливуд. Агент экс-актрисы Ник Коллинз даже нашел для Маркл подходящую роль «Женщины кошки», но и тут все пошло не по плану. Так почему же Меган не удается стать супергероиней?

Стало известно, что новая версия «Бэтмена» появится в прокате уже в октябре 2021 года. В Голливуде прошел кастинг, на котором побывала и Меган Маркл. Как передают инсайдеры, герцогиня Сассекская пробовалась на роль Женщины-кошки, ведь актриса всегда мечтала стать супергероиней на экранах. Однако была большая конкуренция, в которой Меган все-таки проиграла. Супругу принца Гарри превзошла 31-летняя красавица Зои Кравиц, которая уже знакома зрителю по кинокартинам «Человек-паук» и «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда». Именно Зои станет Женщиной-кошкой, которую могла сыграть Маркл.

Режиссера нового «Бэтмена» Мэтт Ривз также легко понять, почему он не выбрал герцогиню на роль супергероини. Дело в том, что до брака с принцем Гарри у Меган не получалось пробиться на голливудский Олимп. Маркл считалась средней актрисой, которую большинство зрителей знали только по сериалу «Форс-мажоры», крупных главных ролей у девушки не было. Возможно, это указывает на посредственные актерские данные Меган.

Ещё одной причиной, почему Ривз отказал актрисе в роли, это статус Маркл. Меган до сих пор остается герцогиней Сассекской и женой британского принца Гарри, а потому и в кино зрители будут видеть не персонажа Женщину-кошку, а личность Меган Маркл. К тому сейчас супруги Сассекские имеют не самую лучшую репутацию, которая негативно может отразиться на рейтингах будущего фильма.