Должанский признался в любви и накинулся на Яббарова с поцелуями

Сегодня, 08:00

Таких чувств участников никто не ожидал.

В последнем выпуске «Бородина против Бузовой» разбирали ссору Яббарова, Купина и Меньщикова. На удивление для многих, парни извинились перед друг другом, но при этом Илья категорически отказался от общения с собственным кумом.

Однако конец программы был очень радостным, несмотря на негативную атмосферу в студии. Под конец вышел Должанский с позитивным заявлением. Николай признался в любви и накинулся на Яббарова с поцелуями в эфире.

Илья сначала согласился и даже потянулся в ответ к Николаю, чему были сильно удивлены и рады ведущие выпуска. Однако позже Яббаров начал отбиваться и убегать от Должанского, который яростно хотел его остановить.

Несмотря на сложившуюся неоднозначную ситуацию – Должанский в любом случае поддержал Яббарова в ссоре с другими участниками, а конце ещё и поднял ему настроение.

Примечательно, что ранее Илья говорил о Николае только в плохом ключе, а сейчас, похоже, у них началась настоящая дружба. Возможно, что в будущем у него не получится помириться с Купиным и Меньщиковым, имея ввиду его скверный характер, но зато он приобретёт нового друга в лице Должанского.