«Сноуден, набери!» - Тимати продолжает «давить» Крида хакерскими атаками?

Вчера, 23:30

Егор в растерянности и не знает, что делать.

Сейчас для звезд особенно важно поддерживать активность онлайн, что уже давно начал делать рэпер и бывший подопечный Тимати Егор Крид. Музыкант с некоторых пор проводит прямые трансляции, во время которых играет в компьютерные игры. Такой формат стримов популярен и может приносить хороший доход, но внезапно Крид пожаловался, что на него неизвестные начали осуществлять массовые хакерские атаки. Из-за этого проводить трансляции стало невозможно, о чем Егор недавно сообщил своим поклонникам с шутливой припиской «Сноуден, набери!».

Как известно, Эдвард Сноуден это реальный человек, бывший сотрудник ЦРУ, который всему миру раскрыл тайну слежки американских спецслужб за людьми по всему миру. По словам Крида, сейчас проблема с хакерскими атакам, которые мешают его эфирам, решается, и, видимо, с помощью Сноудена Егор хотел ускорить этот процесс. Впрочем, даже без расследования есть один возможный подозреваемый, который может держать на рэпера обиду и мстить – его бывший продюсер Тимати. Именно под руководством Тимура Юнусова Егор стал звездой, но когда достиг славы, то просто бросил своего наставника и отправился в «вольное плавание». Так неужели Тимати продолжает «давить» Крида хакерскими атаками? С полной уверенностью это утверждать сложно, да и вряд ли Тимур действовал так, что его можно будет разоблачить.