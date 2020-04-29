Демис бил по-настоящему или за что Галустян мстит Каридибису уже много лет

Сегодня, 06:30

На съемках «Бородача» Миша неслабо получал, а теперь и не вспоминает коллегу из прошлого.

Казалось бы, какая кошка пробежала между Галустяном и Каридибисом? Совсем недавно Демис унизил Мишу, заявив, что уход коллеги с «ТНТ» никто и не заметил. Но все кроется гораздо глубже. Ведь обидная фраза в адрес Галустяна — ответ на месть Миши. Но за что звезда КВН мстит Демису уже много лет? Ответ лежит на поверхности.

В шоу «Бородач», где главную роль играл Галустян, он неизбежно сталкивался с Демисом Карадибисом, игравший роль лейтенанта полиции Вадима Вахитова. По сюжету, каждый раз «бородача» строго допрашивали. Над ним измывались, нещадно били и постоянно унижали. Но вот актерская игра Демиса уж слишком поражала правдоподобностью. Галустяна он бил по-настоящему? Ведь потому Миша уже много лет мстит Каридибису.

Конечно, Галустян не мог признать, что его избивают на камеру, ведь это слишком позорно. А вот Демис удачно пристроился. «Пинать» более успешного коллегу, да еще и на глазах у миллионов зрителей! Но Галустян оказался хитрее. После этого Миша перестал замечать «заклятого дружка». Комик успешно продвигает свои шоу, перешел на другой канал и запустил новый проект.

А вот Каридибис лишь глотает пыль: стать главной звездой Comedy ему не удалось, да и хитовых идей за ним давно не замечалось. Даже на шоу Comment Out, где Мишу и Демиса столкнули лбами, комики вели себя сдержанно и не шли на контакт. Конечно, многолетнюю месть за день не забыть…