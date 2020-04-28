Надежд Парфенова не оправдала или почему дочь звезды НТВ выросла «несчастной»

Вчера, 21:01

Мария до сих пор косвенно винит родителей за испорченное детство.

Личная жизнь Леонида Парфенова крайне редко становится объектом публичного обсуждения. Жизненный путь наследницы именитого журналиста выглядит весьма любопытным. Возникает чувство, будто Мария не оправдала надежд Парфенова, потому тот и не стал помогать наследнице с карьерой. Девушке пришлось самостоятельно пробивать себе дорогу через тернии к звездам, и даже теперь она временами припоминает родителям их ошибки. Так почему же дочь звезды НТВ выросла «несчастной»?

Мария с детства чувствовала себя изгоем в собственной семье, в ее голову все чаще закрадывались подобные мысли. Одно время девочка даже считала себя приемной. Родители были круглосуточно заняты, а вот Марии приходилось несладко. Учеба давалась ей тяжело из-за дислексии.

На этой почве у нее и развилось чувство некой неполноценности. Еще бы, ведь к девочке изначально относились как к дочери звездных родителей, а несовпадение с ожиданиями вызывало у педагогов резкий диссонанс. Мария и не скрывала: отец и мать долго не могли смириться с ее проблемами. Несмотря на помощь в поиске подходящих учителей со стороны Леонида и его жены, девушка и по сей день продолжает намекать на негатив родом из детства.

С годами целеустремленность и тяга к успеху дала первые плоды. Мария отучилась в Италии, но по стопам Парфенова не пошла. Сейчас она занимается поддержкой детей с дислексией и развивается в области гостинично-ресторанного бизнеса. Наследница отца-основателя «Намедни» вышла замуж в 2016-м году. Что примечательно, первой об этом сообщила супруга Леонида — Елена Чекалова. По-видимому, с родительницей Мария пребывает в более доброжелательных отношениях, нежели с папой.

Невооруженным взглядом видно, как негативное влияние старших в юном возрасте сказалось на жизни Марии. Стена непонимания между родителями и детьми отравляет жизнь ребенку, считает дочь мэтра журналистики. Имея собственный опыт борьбы с массой подобных проблем, Мария неравнодушна к особенностям детей с аналогичным диагнозом. Тем не менее, в ее микроблоге можно встретить сияющие семейные фотографии в полном составе, что дает надежду на положительные изменения в отношениях с родственниками.