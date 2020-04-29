Ларисе Долиной запретят выступать в России за высказывания о «неподобающей» публике на концертах

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Из-за массовой «травли» звёзд певице может угрожать «расплата» за «длинный язык».

На фоне происходящих событий с Региной Тодоренко и Маратом Башаровым, которые получают давление общественности за высказывания о домашнем насилии, вопрос с общим настроением толпы наиболее актуален. Не исключено, что под «трендовый» поток попадёт и певица Лариса Долина.

Недавно в интервью газете «Известия» 64-летняя исполнительница «Погоды в доме» объяснила, что по её мнению, российская публика закомплексована в сравнении с американскими зрителями.

«Они не смотрят на соседа, когда нужно показать свою реакцию на то, что происходит на сцене. Живо реагируют на любую сказанную фразу, музыкальный или вокальный пассаж», — объяснила Долина.

Вместе с тем, на сайте «РИА Новости» и Lenta.ru, где опубликовали информацию зрители уже выступили с негативной критикой. Певицу обвинили в предвзятом отношении к россиянам из-за еврейских корней. Не исключено, что за высказывания о «неподобающей» публике на концертах Долиной запретят выступать в России.

Вдобавок по центральным телеканалам неоднократно намекают, что Америка – страна-враг, а те, кто подмечают достоинства международного соседа – заслуживают порицания. В том числе из-за этого часто получается так, что селебрити оказываются втянутыми в негативную критику и «травлю» в Сети.