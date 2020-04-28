Не воплотил мечту отца или почему родной брат Нагиева стал «изгоем» семьи?

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Похоже, Дмитрия всегда любили больше, чем Евгения.

Отец Нагиева мечтал стать актером, но судьба распорядилась иначе. Мужчину не взяли в театральный ВУЗ и он всю жизнь проработал на заводе. Естественно, воплощать мечту отца пришлось сыновьям. Дмитрий яро захотел стать актером и воплотить амбиции отца. Его брат Евгений же предпочел «перечить» воле родителей, став бизнесменом и предпринимателем.

Дмитрий, став звездой всероссийского уровня, похоже, даже не вспоминает о существовании брата. Мужчина не публикует фотографии с родственником, хотя очень трепетно отзывается о матери и отце. Почему родной брат Нагиева стал «изгоем» в семье? Вполне возможно, что на время взросления, старшего Дмитрия любили больше – он был более самостоятельным, творческим и целеустремленным, а их отцу это было и нужно. Судя по постам Нагиева в блоге и его отсутствию фото с братом, можно предположить, что родные люди даже не общаются. Взрослая жизнь развела мужчин по разным сторонам…

К сожалению, зачастую звезды после популярности забывают про своих кровных родственников. Так, сестра-двойняшка Александра Реввы оказалась давно забыта знаменитым братом, а родные Аллы Пугачевой «оббивают пороги», чтобы просто попасть на ее концерт. В ситуации с Нагиевым, имели место семейные недопонимания 30-летней давности, но это далеко не повод вычеркивать из жизни родного брата.