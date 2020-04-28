Дусмухаметов не платит или как «СТС» перекупает у «ТНТ» артистов одного за другим?

Сегодня, 03:00

Похоже, «детище» продюсера находится в плачевном положении.

Сергей Светлаков и Миша Галустян покинули «ТНТ» несколько месяцев назад. Видимо, в поиске большего заработка и уважения мужчины попробовали себя на «СТС». Шоу «Русские не смеются» с новыми ведущими завоевало любовь зрителей. Но Михаил и Сергей не единственные, кого СТС «перекупил» у ТНТ.

Следующим стал юморист Антон Лирник, который также был резидентом Comedy Club. Теперь мужчина зарабатывает вместе с Галустяном в том же шоу. Неужели Дусмухаметов вообще не платит артистам, что они вынуждены искать заработок на другом канале? Гарик Харламов еще до карантина намекал – денег у него нет совсем. Мужчина уже 5 лет не может достроить загородный дом. Один за другим артисты «перебегают» на «СТС», а через несколько «ТНТ» может остаться без единого артиста. Бывших резидентов Comedy Club можно понять – у всех них есть семьи или жены, которые не хотят оставаться без «хлеба».

Как бы то ни было, сейчас большинство телеканалов находятся в огромном минусе – зрители предпочитают телевидению Youtube. «ТНТ» уже давно не радовал рейтинговыми сериалами, уступая «НТВ» и «Первому» по всем параметрам. Вполне возможно, что Дусмухаметову давно пора пересмотреть тематику канала, внедрить новых героев и программы, дабы, оставить телеканалу хоть какую-то возможность на существование.