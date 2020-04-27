Кто такой Эдвард? Дочь Шишковой и Тимати «спалила» любовника мамы

Вчера, 22:15

Привычка снимать девочку постоянно раскрыла все планы Алены.

Не так давно Алена Шишкова вынуждена была рассказывать всем, что ее холостому положению ничего не угрожает, несмотря на объявившегося на горизонте ухажера из Турции. Модель, однако, не стала утверждать, что совсем не занята, потому просто решила спустить ситуацию на тормозах. Не учла она одного – с ней живет дочка от Тимати Алиса, которая секреты особо хранить не умеет, потому в размещенном накануне ролике она с детской непосредственностью «спалила» любовника мамы и даже назвала его по имени.

Как оказалось, ухаживает за ней некий Эдвард, от которого маленькая Алиса хочет видеть письма. Мама в этот момент лишь мило хихикает за камерой, ничего не комментируя. Судя по имени, жених – мужчина не из России, потому особо распространяться на эту тему Алена не решилась, но поклонники и без нее могут сложить «2+2» и понять, что турецкому бизнесмену Шишкова отказала не просто так, а из-за того, что на стороне у нее уже был мужчина.

Наверняка после карантина публику ожидает масса интересного со стороны бывшей невесты Тимати. Девушка так надолго задержалась в рядах холостячек, что все уже начали подозревать, возможно причина именно в Тимуре, которого Алена не смогла разлюбить и все еще теплит надежду на воссоединение. Однако по количеству ухажеров Шишкова, судя по всему, может обойти кого угодно и загадочный Эдвард, а также Омар двухнедельной давности – тому прямое доказательство.