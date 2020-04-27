Тест на маму провален. Водонаева готова навсегда отдать сына бывшему

Вчера, 22:00

Неужели после карантина ведущая решит жить одна?

Несмотря на то, что Алена Водонаева всегда с гордостью носила звание «железной леди», даже у таких, как она нервы могут сдать после месяца взаперти. В своем Instagram девушка разместила заплаканное фото и рассказала о всех своих бедах за последний месяц. Раньше бывшая участница «Дома-2» то и дело рассказывала всем, как ей нескучно с сыном и больше им двоим никто не нужен. Однако тогда работали школы, да и сама Водонаева то и дело ездила по съемкам, развлекалась и жила полной жизнью. Сын занимал в ней лишь небольшую часть. Теперь у Алены только Богдан, кот и стены квартиры, а тест на любящую маму знаменитость, увы, провалила.

Наверняка, бывший муж Водонаевой и отец Богдана Алексей Малакеев, читая эти строки, потирает руки и уже готовится забрать мальчика под свою полную опеку. До этого Алена лишь давала родственникам возможности изредка видеться и даже не задумывалась о том, что проводить все время с мальчиком для нее может вылиться в такое мучение. Отдать сына навсегда – отчаянная мера, но Алена за этот месяц карантина, и сама превратилась в отчаянную домохозяйку. Не зря эксперты рассказывали о том, что этот карантин все расставит по местам, особенно в семейном плане.

Алена, видимо, поняла для себя, что несмотря на 9-летнего сына еще не нагулялась. Головокружительные поездки в Европу и США в один момент закончились и остались лишь семейные мороки, а бывшей звезде телеэкранов этого оказалось недостаточно. Разница между реальной мамой и мамой для Instagram – огромная. Жаль, Алена осознала это только сейчас, когда мальчик повзрослел и отказ мамы может воспринять, как травму на всю жизнь.