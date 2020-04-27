Тянет налево. Карантин закончится для Шепелева изменой

Вчера, 18:15

Семейный уют превратился для Дмитрия в невыносимую тоску.

Дмитрий Шепелев всегда пытался показывать всем, какой он примерный семьянин, потому казалось, что введенный карантин ведущему только на пользу. Однако спустя месяц изоляции внутренний холостяк Шепелева вновь показывает себя и теперь он решил порассуждать на тему того, как ему не хватает одиночества. Снимок зевающего ведущего на детской площадке, появившийся в Instagram, более чем наглядно показывает, что свадьбы с Екатериной Тулуповой его поклонники, возможно, и не дождутся, потому как бывшего мужа Жанны Фриске уже тянет налево.

Если посудить, то в «прошлой жизни», до отношений с Тулуповой, Дмитрия устраивало все. Он воспитывал сына, разменивался на периодические интрижки и много путешествовал. Теперь же карантин является, по сути, репетицией перед настоящей семейной жизнью, которая предстоит Шепелеву. Не удивительно, что ведущий замучал себя вопросами: а надо ли ему эта семейная жизнь или проще остаться отцом-одиночкой, но при этом вечным холостяком, который никому ничего не должен. Именно поэтому подобные публикации Дмитрия указывают на то, что карантин для него, вероятнее всего, закончится изменой.

Проблема тут вовсе не в Екатерине Тулуповой. Наверняка она прекрасная девушка, если смогла заставить гуляку Шепелева на такой долгий период забыть о других женщинах. Тем не менее, Дмитрий полностью соответствует поговорке: «сколько волка не корми – все равно в лес смотрит». Так и с ведущим, который, видимо, решил навсегда остаться «бывшим мужем Жанны Фриске» и ничьим «нынешним».