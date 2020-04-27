Счастье купишь. Как миллиард долларов вернул Кайли Дженнер жениха

Вчера, 18:00

Богатые тоже плачут, но, как оказалось, недолго.

Прошлой осенью поклонники семейства Кардашьян плакали крокодильими слезами, узнав, что союз 22-летней Кайли Дженнер и рэпера Трэвиса Скотта распался. Все это время из-за общей дочери они поддерживали дружеские отношения, но с недавних пор ситуация изменилась и о воссоединении пары заговорили вновь. Наверняка связано это с миллиардом долларов, которым вновь официально владеет молодая сестра Ким Кардашьян. Счастье купишь и младшая сестра Ким Кардашьян доказывает это раз за разом.

Безусловно, можно говорить, что это любовь, но в шоу-бизнесе все работает по другим правилам. Трэвис Скотт – далеко не самый популярный рэпер, потому возможность быть ближе к девушке, на счету которой цифры с девятью нулями – прекрасный повод обеспечить себе безбедное существование. Кайли же тоже все устраивает: она не будет растить дочку в одиночестве. Ким Кардашьян, в свое время, тоже доставала карьеру своего мужа из забвения, гася его бесконечные долги. Теперь Канье Уэст – один из главных рэперов мира. Наивная Кайли надеется и в этом обойти сестру.

В данной ситуации выходит, что миллиард долларов в прямом смысле вернул Кайли жениха. Девушка не задумывается насчет того, что намерения Скотта далеки от искренних, ей это без разницы, ведь теперь можно публично выставлять свое счастье напоказ и зарабатывать на этом лайки – главную валюту для семейства Кардашьян. В данной ситуации все сложилось, как в пословице: «И волки сыты, и овцы целы».