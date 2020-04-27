Позор на 5 млн зрителей! Какой сюрприз готовит Борисова Волочковой?

Вчера, 15:15

Суд между двумя скандалистками обещает вылиться в настоящее представление.

Анастасия Волочкова наконец утомилась перекидываться с Даной Борисовой взаимными оскорблениями, потому решила перевести разборку в юридическую плоскость и подала на Дану в суд. Правда, и тут облажалась, неверно указав адрес, потому производство отложили на неопределенный срок. Борисова же отреагировала незамедлительно. В своем Instagram она заявила, что готовит Волочковой крайне неприятный сюрприз. Ее позвали в шоу с 5 миллионами зрителей, в котором гостями до нее были Дима Билан, Ольга Бузова, Лера Кудрявцева и прочие. По всем описаниям похоже, что речь о шоу «Алёна, блин!», транслируемое каналом Super. Вероятно именно там на давнюю врагиню она выльет весь имеющийся компромат.

Наверняка балерина теперь рвет на себе волосы от зависти, понимая, что поданный на Борисову иск выльется ей куда большими проблемами, чем она рассчитывала. Анастасия надеялась по-быстрому выбить из Борисовой штраф за оскорбление чести и достоинства, но в итоге чести и достоинству будет нанесен еще больший ущерб, потому как Дана оказалась коварнее соперницы.

Возможно, Волочковой, пока не поздно, стоит помириться с Борисовой и попросить не втаптывать ее в грязь еще глубже? Наверняка, у Даны будет что сказать, ведь для шоу, в духе, «Алёна, блин!» чем скандальнее – тем лучше и тут Борисовой равных не будет. Волочковой же остается лишь обрывать телефон Даны в попытке дозвониться конкурентке и уговорить не сдавать ее «с потрохами».