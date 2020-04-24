Егор - холостяк! Невеста Крида раскрыла фиктивные отношения с музыкантом

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Блогерша Дина дала понять, что поцелуи и обжимания на камеру были ради контента.

На YouTube-канале «Пушка» вышло новое интервью с блогершей Диной. Девушке приписывали роман с Егором Кридом из-за их частых совместных милых видео. К тому же, сам рэпер намекал на их роман и говорил о своих отношениях с возлюбленной с тёмными длинными волосами.

Однако Дина в интервью призналась, что между ней и Егором нет ничего кроме дружбы и совместного дела: съёмки видео в TikTok. Другими словами - невеста Крида раскрыла фиктивные отношения с музыкантом.

Фиктивные отношения не ново для мира шоу-бизнеса. Таким образом звёзды нарабатывают шум вокруг своей персоны и привлечение большей аудитории перед выходом новых песен, фильмов.

Примечательно, что новость о невесте Крида пронеслась как раз перед выходом фильма «(Не) Идеальный мужчина», в котором он играет главную роль. Возможно, что таким способом он хотел подогреть интерес к своей персоне у фанатов, чтобы больше людей пошли в кино.

Известно, что Егор заработал большую часть славы как завидный холостяк. Потому новость о его невесте стала сенсацией. Однако Дина в интервью также сказала несколько неоднозначных фактов – Она познакомила Крида со своим другом, который от него «фанател», а после рэпер взял его с собой на отдых в Дубай.

О нетрадиционной ориентации Егора уже давно ходят слухи, но слова Дины прямо говорят, что его больше заинтересовал парень, чем девушка.

Возможно, поэтому музыкант до сих пор не женился.

Впрочем, у Дины и Егора очень хорошие и тёплые взаимоотношения. Крид очень добрый, искренний и открытый парень, который любит своих поклонников. Стоит пожелать рэперу удачи в карьере и на личном фронте!