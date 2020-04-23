Малышева устроила непризнанную внучку Высоцкого в медицинский университет

Вчера, 23:20

Ведущая «Жить здорово!» по не понятным причинам опекает наследницу великого исполнителя.

Недавно появились данные о том, что знаменитая телеведущая Елена Малышева устроила непризнанную внучку исполнителя Владимира Высоцкого в медицинский университет. В этом учебном заведении сама теледоктор не на последнем счету – преподает патологическую физиологию, и по некой известной только ей причине решила помочь Арине Иваненко. Интересно, что и мать девушки, и она сама носят фамилию своей бабушки актрисы Татьяны Иваненко, а все из-за того Высоцкий не захотел признавать своего внебрачного ребенка официально.

Стоит заметить, что Малышева не афиширует помощь внучке знаменитого исполнителя, и даже, более того, наотрез отказывается говорить про Арину с прессой. Такой же позиции придерживается и сама студентка. Возможно, изначально между Малышевой и Иваненко был уговор не выносить на публику факт помощи, чтобы не провоцировать критиков и недоброжелателей злословить и распускать сплетни. Ведь, даже если Малышева помогла девушке поступить, это не означает, что Арина поступила исключительно нечестно или благодаря связям.