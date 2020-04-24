НЕмолодая мамочка или как Королёва решилась на второго ребенка в 46 лет

Вчера, 12:01

Живот певицы округлился до «беременных» размеров.

Наташа Королева порадовала поклонников юмористическим видео в Instagram. Помимо развлекательного контента, певица засветила интересные подробности своей личной жизни. Живот звезды заметно увеличился с момента ее последнего выхода в свет.

С первого взгляда можно подумать, что самоизоляция прибавили лишние килограммы Наташе, но не тут-то было, так как кроме живота никаких других изменений на теле певице нет. Видимо, Королёва решилась на второго ребенка в 46 лет из-за достижения возрастного рубежа, после которого вероятность забеременеть резко снижается. Такая вот НЕмолодая мамочка…

Мечта стать вновь мамой могла появится у Наташи тогда, когда она поняла, что ее сын уже вырос и скоро покинет родительское гнездо. Не желая отпускать птенца, певица попытала счастье еще раз. Не удивительно, что звезда стала публиковать посты о воспитании детей, а также ушла в ностальгические воспоминания по временам, когда ее сын был еще маленьким.

Королёва не стала объявлять о своей беременности в Сети, как это делают многие селебрити, а предпочла без лишней шумихи выносить ребенка, так как лишние волнения в ее возрасте ни к чему. Но, как только живот певицы округлился до «беременных» размеров, скрывать это стало невозможным.

Пока Наташа не спешит официально подтверждать заметные изменения, возможно, она до последнего будет хранить молчание, дабы оградить семью от лишних сплетен.