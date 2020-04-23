От Меган Маркл и Принца Гарри отворачиваются лучшие друзья

Вчера, 20:16

Без титула и королевской славы «сбежавшие» из дворца никому не нужны.

Меган Маркл и принц Гарри отвергли почетный титул и выразили желание прекратить общение с королевской семьей. После снятия королевских полномочий от Меган и Гарри отворачиваются лучшие друзья. Амаль Клуни выразила раздражение общением Маркл с Джорджем. По словам супруги актера, Меган настроена вернуться к съемкам в кино, поэтому ищет советов и поддержки у опытного актера. Амаль заявила, что планирует ограничить общение супруга с Меган.

Серена Уильямс, ходившая в приятельницах герцогини Сассекской, публично «открестилась» от дружбы с Маркл. Поведение окружения экс-королевских супругов говорит о том, что общение с ними доставляет дискомфорт. Выходит, без титула Гарри и Меган не нужны и не стоило надеяться на поддержку друзей. Маркл с мужем остались без работы, без титулов и источников дохода.

Отец Меган Маркл регулярно дает скандальные интервью, а сводная сестра называет «лицемеркой» и хочет выпустить разоблачающие мемуары. Даже друзья Гарри скептически относятся к бывшей актрисе. Теперь, когда супруги лишись титула, окружение не видит смысла дорожить общением, поэтому и публично высказывают неодобрение.